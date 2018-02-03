صالح الى القاهرة للمشاركة في المنتدى الاستثماري في مصر

أنسامد - 3 فبراير - - غادر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح الى القاهرة للمشاركة في المنتدى الثالث للاستثمار في مصر، الذي يعقد في العاصمة المصرية في الثالث والرابع من شباط الجاري، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف التجارة العربية، مجموعة الاقتصاد والاعمال، بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في مصر، وفقا لالوكالة الوطنية لللإعلم. وسيناقش المنتدى قانون الاستثمار الجديد في مصر، ومراحل بيئة الاستثمار، ومسار مشاريع التنمية الكبرى وما توفره من فرص اعمال وافاق الاستثمار العربي والاجنبي في مصر.



