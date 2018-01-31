وصول تعزيزات جديدة للجيش التركي إلى الحدود السورية

انسامد/ومع/ 31 يناير/كانون الثاني ذكرت مصادر عسكرية تركية أن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية وصلت إلى ولاية كليس جنوب البلاد صباح اليوم الأربعاء، لتعزيز وحدات الجيش التركي على الشريط الحدودي مع سوريا. ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن مصادر عسكرية قولها إن موكبا يضم ناقلات جنود ومدرعات ودبابات وصل إلى مركز كليس في إطار عملية "غصن الزيتون" المستمرة منذ 11 يوما. وذكرت المصادر أن الآليات أرسلت إلى كليس وسط تدابير أمنية مكثفة بهدف تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود بين تركيا وسوريا. من جهة أخرى شهدت الولاية انطلاق موكب يضم مقاتلين من الجيش السوري الحر إلى المنطقة الحدودية للمشاركة في العملية العسكرية. ويواصل الجيش التركي منذ 20 يناير الجاري عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني شمال سوريا.



