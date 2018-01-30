مسؤول ألماني : تعليق برلين صادرات الأسلحة إلى تركيا "مثير للسخرية"

انسامد 30 يناير/ كانون الثاني اعتبر وزير داخلية إقليم بافاريا الألماني، يواخيم هيرمانJoachim Hermann ، قرار حكومة بلاده تعليق صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا الشريك في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بـ"المثير للسخرية". واوردت وكالة الاناضول نقلا عن تصريحات ادلى بها هيرمان، العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لصحيفة "باسور نوير بريس" المحلية، الإثنين، إنه سيتابع خطوات الحكومة التركية في هذا الإطار عن كثب. وأضاف: "من حيث المبدأ: لدينا شريك في الناتو اسمه تركيا، إن تعليق صادرات الأسلحة الجديدة إلى حليفتنا في الناتو سيكون مثيرًا للسخرية".



وأشار هيرمان، إلى أن "القرار سيضع مبدأ التحالف بين أعضاء الناتو موضع تساؤل".



وحول المظاهرة التي نظّمها أنصار تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي نهاية الأسبوع الماضي في مدينة كولونيا (غرب)، أكّد هيرمان أن "بي كا كا" محظورة في ألمانيا، وأن على السلطات اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية بحق كل من يرفع شعارات للمنظمة المحظورة.

