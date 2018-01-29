الجيش التركي يعلن تحييد 597 هدفا في عملية غصن الزيتون

انسامد/ومع/ 29 يناير/ كانون الثاني أعلن الجيش التركي تحييد 597 هدفا في إطار عمليات "غصن الزيتون" المتواصلة لتطهير منطقة عفرين السورية من العناصر الإرهابية. وأفادت رئاسة الأركان التركية في بيان، اليوم الاثنين، أن المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفا عسكريا شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية و (داعش) في إطار عملية "غصن الزيتون. ولفت البيان إلى تحييد 40 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك اجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 597 إرهابيا.



