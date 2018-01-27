واحد وعشرون مليار دولار سوق الرعاية الصحية في الإمارات

أنسامد - في 27 يناير / وام / توقع تقرير حديث نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارات من 10.96 مليار دولار في 2017 إلى 17.88 مليار دولار هذا العام قبل أن يصل إلى 21.27 مليار دولار في 2021 .



وذكر التقرير الذي نشرته بيزنس مونيتور إنترناشونال أن حجم تجارة قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا " وصل إلى 14.2 مليار درهم /3.86 مليار دولار/ في عام 2016 وهو ما يمثل ربع الإنفاق الصحي في الإمارات والذي وصل إلى 59 مليار درهم /16.1 مليار دولار/ .



وتستعرض " جافزا " - التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية - الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات قطاع الأدوية والرعاية الصحية خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي الذي يقام بمركز دبي للمعارض والمؤمرات خلال الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير.



وتقدم خدمات القيمة المضافة للمستثمرين والشركات الراغبة في توسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا عبر إطلاق عملياتها من المنطقة الحرة بصفتها منصة لوجستية إقليمية والوجهة المفضلة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.



وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الأدوية والرعاية الصحية تعتبر إحدى القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي وبصفتنا عضوا فاعلا في صياغة الاستراتيجية فإننا ملتزمون بتحقيق أهدافها المرجوة تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتنمية القطاع الصناعي وتطوير بالشكل الأمثل للعب دور محوري في مرحلة الإمارات بعد النفط وتنويع مصادر الدخل.



وأكد بن سليم أن جافزا تعمل مع شركات الأدوية والرعاية الصحية لتشجيعها على نقل مرافقها الصناعية ومراكز الأبحاث إلى جافزا وغيرها من المجمعات الصناعية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية والتي تقدم خدمات وبنية تحتية عالمية المستوى.. مشيرا إلى أن جافزا توفر بيئة استثمارية مثالية من خلال مبادرات وحوافز خاصة بالقطاع الصناعي.



وتحتضن جافزا 306 شركات في قطاع الرعاية الصحية والأدوية من 54 دولة حول العالم كما يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 3600 شخص وسجل نموا قويا على مدى العقد الماضي.



ومن أبرز الشركات العالمية التي تتخذ من جافزا مقرا لها شركة روش وجونسون آند جونسون وغلاكسو سميث و كلاين ولوريال وسانوفي ولايف فارما وغيرها.



يشار إلى أن معرض الصحة العربي هو أكبر معرض تجاري في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني أكبر معرض ومؤتمر على مستوى العالم ويقدم المعرض فرصة مثالية لتبادل الابتكارات والتقنيات والتنمية والأفكار الجديدة تحت سقف واحد ويستقطب المعرض في نسحته الحالية أكثر من 4200 شركة عارضة من 150 بلدا.



