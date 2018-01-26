ليبيا ... ترحيل 154 مهاجر غير شرعي من مالي والتوغو

انسامد/ومع/ 26 يناير/ كانون الثاني أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنها قامت بترحيل 154 مهاجرا غير شرعي من مالي والتوغو إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطواعية. وتشمل قائمة المرحلين 128 مهاجرا من مالي و26 من التوغو، بينهم نساء وأطفال. وتعد ليبيا من أبرز الدول على مستوى العالم لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوربا عبر سواحلها. وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطواعية في البلاد منذ العام 2006 لترتيب عودة المهاجرين غير النظاميين العالقين إلى بلدانهم بناء على رغبتهم. ورحلت المنظمة 20 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي.



