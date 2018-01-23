سلوفينيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

انسامد 23 يناير/ كانون الثاني أعلن وزير خارجية سلوفينيا، كارل أريافيتس، اليوم الثلاثاء، أن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطين، وسيتخذ البرلمان قرارا بهذه المسألة هذا العام. وافادت وكالة "ستا" نقلا عن أريافيتس، ان : "سلوفينيا تقترب بشكل مستقل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسينظر برلمان الجمهورية بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين في جلسته العامة التي ستعقد في مارس/أذار، أو أبريل/نيسان هذا العام.



وبينما تعترف 9 حكومات من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها السويد وبولندا، بالفعل بفلسطين يقول الاتحاد الذي يضم 28 دولة إن مثل ذلك الاعتراف يجب أن يتم كجزء من تسوية سلمية.



وكانت سلوفينيا هي الوحيدة التي أثارت احتمال الاعتراف بدولة فلسطين في الآونة الأخيرة. ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية في الأمر في 31 يناير / كانون الثاني، لكن لم يتضح بعد، متى قد يعترف البرلمان بفلسطين.



وفي سياق متصل وقع عمدة مدينة جانفيلييه، باتريس لوكلير، يوم امس على مرسوم يعترف بدولة فلسطين. وتهدف هذه الخطوة، التي تبقى رمزية، الى زيادة الضغط الشعبي على الحكومة الفرنسية من اجل الاعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين. وعبر لوكلير عن امله في ان يلقى اعتراف بلديته بصدى لدى اوروبا.