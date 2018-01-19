قطر تبرم اتفاقية تعاون امني مع الحلف الاطلسي (ناتو)

انسامد / 19 يناير/ كانون الثاني اعلن الحلف الاطلسي (ناتو) على موقعه الالكتروني يوم امس ان دولة قطر ابرمت معه في مقره ببروكسيل، اتفاقية تعاون امني . وبهذا الصدد اكد كل من العميد طارق خالد العبيدلي، رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلّحة لدولة قطر، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روز غوتيمويلرRose Gottemmoeller ، على "أهمية تعاون حلف شمال الأطلسي مع قطر في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون (Istanbul Cooperation Initiative)"، وفق ما ذكر الموقع.



تجدر الاشارة الى ان الاتفاق الامني السابق الذكر، يوفر حسب الناتو، إطاراً لحماية تبادل المعلومات السرية، على النحو الذي حدّدته جميع البلدان الأعضاء الـ29.



و"مبادرة إسطنبول للتعاون" (آي سي آي)، تم توقيعها عام 2004، بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتنظيم شراكة استراتيجية بين دول الخليج من جهة، والدول الأعضاء بالحلف من جهة أخرى.



وقد وقّعت جميع البلدان الأربعة الشريكة في المبادرة (الكويت وقطر والإمارات والبحرين) اتفاقات أمنية فردية مع "الناتو".



وشدّد "الناتو"، بحسب المصدر، على أنّ توقيع الاتفاقية "يمكّن من تنفيذ الشراكة الفردية وبرامج التعاون بين بلدان مبادرة (آي سي آي) الدولية مع الحلف، بأكبر قدر ممكن من الفعالية".



