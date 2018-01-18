اعتقال العشرات من مافيا صينية تنشط في قطاع النقل

انسامد /ومع/ 18 يناير/ كانون الثاني أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس ، عن اعتقال العشرات من أعضاء مافيا صينية تنشط في قطاع النقل الطرقي و اللوجيستيك بكل من إيطاليا و فرنسا و إسبانيا و ألمانيا. و أوضحت الشرطة، في بيان لها، أن أعضاء هذه المافيا ، الذين كانوا ينشطون ليس فقط في إيطاليا و إنما في باريس و مدريد و دوسلدورف الألمانية ، يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف و ترهيب و تنفيذ أنشطة إجرامية من نمط المافيا الصينية من قبيل الابتزاز و السطو و الاتجار في المخدرات ". و حسب وكالة الأنباء الإيطالية، انسا، فإن هذه المجموعة الإجرامية كانت "تتزعم في أروبا قطاع اللوجيستيك ونقل منتجات مصنعة من قبل آلاف المقاولات الصينية التي تعمل بإيطاليا وكذلك في أوروبا ". و ذكرت الوكالة أن الشرطة الإيطالية تمكنت من اعتقال أفراد هذه المجموعة الإجرامية خلال القيام بعملية مداهمة بمدينة توسكانا القريبة من فلورنسا (شمال وسط إيطاليا)، حيث تعيش جالية كبيرة من المهاجرين الصينين يعملون على الخصوص في النسيج. و أشار المصدر ذاته إلى أن الشرطة صادرت، خلال هذه العملية العديد من المقاولات والعربات و الممتلكات العقارية وكما قامت بالحجز على حسابات بنكية.

