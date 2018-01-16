القوات الاسرائيلية تداهم شققا سكنية في رام الله

انسامد - 16 يناير / كانون ثاني - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شققا سكنية في حي عين منجد بمدينة رام الله، وفجرت عددامن أبوابها.



وأفاد صحفي لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العمارة التي يقطن فيها، في الحي المذكور، في ساعات الصباح الباكر، وقامت بتفتيش عدد من الشقق السكنية، وتدمير محتوياتها، مما أدى إلى حالة من الخوف خاصة بين الأطفال والنساء.



وأضاف أن تلك القوات اقتحمت عددا من الشقق المجاورة للعمارة، وقامت بتدمير محتوياتها.



أصيب مساء أمس خمسة مواطنين من بلدة برقين، قرب جنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وحطمت عدةمركبات فيها.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن أربعة شبان أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وشاب آخر بالرصاص الحي في قدمه، وبأن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة وقامت بتحطيم عدة مركبات بآلياتها العسكرية، وصادرت كاميرات مراقبة من محال المواطنين.



وقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تحت ذرائع واهية.



وكان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد قصف بساعات متأخرة من مساء السبت الماضي، نفقا بالقرب من المعبر جنوب قطاع غزة.



ويعدّ "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع لقطاع غزة، حيث تغلقه قوات الاحتلال الصهوني يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.



أسبوع.



