أكار للناتو: تركيا لن تسمح بدعم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا

انسامد 16 يناير/ كانون الثاني قال رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لا يمكن أن تسمح بدعم وتسليح تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، الذي ثبت بالأدلة القاطعة أنه امتداد لمنظمة "بي كا كا الإرهابية"، في سوريا.



جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لرؤساء أركان اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقل مراسل الأناضول، عن مصادر مطلعة.



وأكد أكار ضرروة عدم قيام الناتو بالتمييز بين المنظمات الإرهابية، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب.



ولفت إلى أن مكافحة تنظيمات مثل "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" و"فتح الله غولن" الإرهابية، هامة بنفس درجة أهمية مكافحة "داعش".



وأردف قائلا: "لا يمكن أن نسمح ولن نسمح بدعم وتسليح تنظيم ي ب ك الإرهابي الذي ثبت بالأدلة القاطعة أنه امتداد لمنظمة بي كا كا، تحت مسمى (شريك عملياتي)، ونأمل العدول عن هذا الخطأ بأسرع وقت".



وأكد أكار على حزم تركيا في مكافحة المنظمات الإرهابية بكل وضوح.



وفي سياق متصل وصلت تعزيزات عسكرية تضم عناصر من القوات الخاصة إلى ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا.



وأفاد مراسل الأناضول بأن وحدات خاصة وحاويات وعربات مدرعة مرسلة من ولايات تركية مختلفة، وصلت قضائي ريحانلي وهاصّا في هطاي.



وجرى نقل التعزيزات إلى الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا وسط تدابير أمنية