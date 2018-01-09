تونس: وفاة مواطن متأثرا بإصابته جراء المواجهات الجارية

انسامد - 9 يناير / كانون ثاني - أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أنه تم تسجيل حالة وفاة للمواطن خمسي اليفرني أصيل معتمدية طبربة من ولاية منوبة والبالغ من العمر 43 سنة، وذلك حسبما أفادت وكالة تونس افريقيا للانباء.



وقالت الوزارة أن المتوفي تلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى المحلي بطبربة ثم تم نقله لإنعاشه بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بالعاصمة حيث فارق الحياة.



وكان مصدر أمني أفاد مراسلة (وات) بمنوبة في وقت سابق، أنه تم تسجيل وفاة كهل، متأثرا بإصابة في المواجهات الجارية ليلة الاثنين بين الوحدات الامنية والمحتجين وسط مدينة طبربة.



وأضاف نفس المصدر أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى المحلي بطبربة ومنه إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة حيث لفظ انفاسه الاخيرة.