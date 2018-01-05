المغرب يشارك في اجتماع حول الدفاع والسلامة والأمن

أنسامد - القاهرة، في 5 يناير - انطلقت، اليوم الجمعة (5 يناير) في أديس أبابا، أشغال اجتماع الخبراء التحضيري للاجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.



ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني.



وتميزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف بإفريقيا، تلته المصادقة على جدول الأعمال وعلى مكتب اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن.



وستتدارس الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، الذي سيعقد على مدى ثلاثة أيام في مقر الاتحاد الإفريقي، العديد من القضايا منها على الخصوص تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي وتقرير الخبراء حول التحقق من القدرات المتعهد بها من قبل القوة الإفريقية الجاهزة، التي أحدثها الاتحاد الإفريقي سنة 2003.



كما سيبحث المشاركون مشروع خطة عمل مابوتو الخماسية بشأن تعزيز القوة الإفريقية الجاهزة (2016-2020) ومشروع متطلبات فئات دعم الاتحاد الإفريقي (التكاليف المعتادة) لعمليات دعم السلام في الاتحاد الإفريقي، ومشروع قانون إنشاء صندوق خاص للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف في إفريقيا، فضلا عن دراسة مسودة القواعد الإجرائية لمنظمة الشرطة الإفريقية (أفريبول).



