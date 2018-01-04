بوابةالأهرام داخل مغارةالسيد المسيح والكنائس تستعد للعيد

انسامد - 4 يناير / كانون ثاني - أمام جدارية ضخمة، تجسد رحلة العائلة المقدسة، وقفت مجموعة من السائحين، لالتقاط الصور التذكارية، بمنقطة مصر القديمة، حيث يحتضن الهلال الصليب، ويلتقيان في أفق "مجمع الأديان"، ليتداخل صوت الأذان مع أجراس الكنائس، ويتوحد الجميع في حب الله.



تقع المنطقة الأثرية، التي تجمع أثار إسلامية وقبطية ويهودية، بين محطة مترو ماري جرجس وجامع عمرو بن العاص، أول جامع في مصر وإفريقيا، ورابع جامع بني في الإسلام، وتضم مجموعة كبيرة من الآثار القبطية، حتى عرفت بمنطقة "السبع كنائس"، بالإضافة للمعبد اليهودي.



تمثل المنطقة أهمية خاصة للأقباط، الذي يستعدون خلال أيام للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تضم منطقة مجمع الأديان، سبع كنائس، وهي الكنيسة المعلقة، وكنيسة القديس أبي سرجة، وكنيسة القديس مار جرجس، وكنيسة القديسة بربارة، وكنيسة القديس أبي سيفين، وكنيسة القديس تادرش الشاطبي، وكنيسة الملاك ميخائيل.



مغارة السيد المسيح تحظي كنيسة القديس "أبي سرجة" بأهمية خاصة وقداسة بالنسبة للأقباط، حيث بنيت الكنيسة فوق المغارة التي اختبأت فيها العائلة المقدسة، خلال رحلتها داخل مصر، هربا من بطش الملك اليهودي"هيردوس"، في ثاني محطاتها قبل التوجه لصعيد.



قبل أيام من الاحتفال بأعياد الميلاد، امتلأت شوارع مجمع الأديان الضيقة، التي ترتبط فيما بينها في تناسق، بين أثارها وجدرانها القديمة، بالسائحين والزوار من مختلف الجنسيات، الذي حضروا قاطعين مئات الأميال، لزيارة مسار العائلة المقدسة التي مرت من هنا.



عبر دهاليز طويلة تحت الأرض، تراصت علي جانبيها صور المسيح، ومحلات بيع الهدايا التذكرية، تزاحم السائحون في طريقهم للزيارة المغارة، التي مكث فيها المسيح والأم مريم والقديس يوسف، لمعرفة الأجواء التي عاشوا فيها تحت الأرض.



في نهاية الطريق تظهر كنيسة "أبو سرجة"، التي أسست في أواخر القرن السابع، في عصر عبد العزيز بن مروان، الذي حكم مصر خلال الفترة من عام 685 إلى 705، علي يد "أثناسيوس" أحد رجال الدولة الأمواية، الذي بني الكنيسة، تخليدا لذكري القديسين "سرجيوس" و" واخوس" المعروف باسم أبو سرجة.



تبدو الكنيسة من الخارج متواضعة، ينخفض منسوبها عن مستوي الأرض، ويتوسط المدخل باب ضيق، حيث بنيت الكنيسة علي الطراز العمارة "البازيلكية"، وفي الداخل اختلط الطراز المعماري القبطي القديم في العصور الوسطي، بالطراز المعماري الحديث.



تزينت جدران الكنيسة بأيقونات وصور المسيح، التي نحتت بعضها لتشرح رحلة العائلة المقدسة، بجانب صور ورفات بعض القدسين، وأطلقت الروائح العطرية والبخور، لتطفي علي المكان جو روحاني، فيما تزاحم السائحون للوصول للهيكل، وزيارة المغارة التي مكثت فيها العائلة المقدسة، لمدة أيام قد تصل لأسبوع، قبل أن يستكملوا رحلتهم للصعيد.



والمغارة عبارة عن كهف، يقع أسف هيكل الكنيسة، والوصول إليها عن طريق سلالم خشبية، ضيقة لا تسمح إلا بمرور شخص واحد، وهو ما أضطر أعداد كبيرة من السائحين والزوار، للأصطفاف في طوابير طويلة، للنزول للمغارة ومشاهدتها، والتقاط الصور التذكرية.



تنقسم المغارة من الداخل إلي ثلاثة أقسام، يفصلها عن بعضها أعمدة حجرية، ويبلغ طولها حوالي 6 أمتار فقط، وعرضها 4.4، وتنخفض عن مستوي الشارع بحوالي 10 أمتار.



وضعت في واجهة المغارة، صورة للسيدة مريم العذراء، تحمل السيد المسيح عليه السلام، وتم تحديد المكان الذي كان يرقد به المسيح وهو طفل، أضيئت المغارة بإضاءة خافتة، عن طريق مصابيح كهربائية صغيرة، وهو ما أضعف مدي الرؤية، وأضفي علي الجو شكل خاص.



في طريق الخروج من كنيسة أبو سرجة، اصطفت أعداد كبيرة من الزائرين للدخول، وازدحمت محلات الهدايا التذكرية بالسائحين، الذين جاءوا من كل مكان، لزيارة المغارة التي اختبأت فيها العائلة المقدسة، أثناء رحلتهم إلي مصر.



"الكنائس السبع" تستعد لأعياد الميلاد تضم منطقة مجمع الأديان، عددًا من الكنائس الأخري، أشهرهم الكنيسة المعلقة، والتي سميت بهذا الأسم لأنها بنيت، علي حصن بابليون، الذي أقامه الرومان بهدف التحصينات العسكرية، وشيدت فوق الحصن الكنيسة بارتفاع 13 متراً، فوق سطح الأرض لتكون بذلك تكون أعلي مبني بهذه المنطقة الأثرية، ويوجد داخل الكنيسة، كنيسة " ماري مرقص"، والتي يصل إليها الزائر عن طريق سلم خشبي.



داخل ممر يؤدي للكنيسة، وقف مجموعة سائحين من جنوب شرق أسيا، يتوسطهم مرشد سياحي، يشرح لهم بعض الصور، التي وضعت في مدخل الكنيسة، وهي عبارة عن صور للرؤساء وحكام مصر، بداية من الملك فاروق، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءاتهم مع باباوات الكنيسة المصرية والآباء.



داخل الكنيسة العريقة، وقف بعض المتطوعين والخدام، لإرشاد السائحين، ومطالبتهم باستمرار بعد التقاط الصور، حتى لا تؤثر علي الآثار والأيقونات القبطية النادرة، التي تمتلئ بها الكنيسة، ويحضر لمشاهدتها الآلاف المسيحيين سنوياً، من جميع أنحاء العالم، لاسيما خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.



وسط الكنيسة وقف "بشوي"، الشاب العشريني، الذي يجيد تحدث الإنجليزية والأسبانية وعدد من اللغات الأخرى، ليرشد السائحين، ويطالبهم باتباع التعليمات والحفاظ علي النظام، يقول:" نعمل هنا لخدمة الكنسية، بإرشاد السائحين وشرح معالمها لهم وتوجيههم للحفاظ علي النظام، حيث يحضر إلي هنا الآلاف سنوياً، ويزداد الإقبال خلال فترة احتفالات أعياد الميلاد".



بدأ الشاب العشريني، في شرح أثار الكنيسة، التي تحتوي علي 110 أيقونات، أشهرها أيقونة العذراء، والتي يطلق عليها "الموناليزا"، لأنها تحمل نفس صفات صورة الموناليزا، التي رسمها الفنان الإيطالي "ليوناردو دافينشي"، يشير "بشوي" علي منبر يتوسط الكنيسة، يطلق عليه اسم "أينل"، وكان يصعده الأب لإلقاء الموعظة، والتحدث للشعب القبطي.



يتصدر واجهة الكنيسة "حامل الأيقونات"، وهو مصنوع من أفضل أنواع الخشب، "الأرز والعاج والأبنوس"، وتم تصنيعه بمهارة نادرة، عن طريق العاشق والمعشوق، دون وجود أي مواد لاصقة أو مسامير، ويحمل مجموعة من الصور النادرة.



ويضيف "بشوي":" منطقة مصر القديمة، أو مجمع الأديان، يوجد به عدد كبير من الكنائس القديمة، ويحرص عدد كبير من الأقباط للحضور إلي هنا للاحتفال بأعياد الميلاد، ولا يتوقف هذا علي المصريين فقط، بل يحضر إلي هنا جنسيات مختلفة، من كل بقاع العالم، لزيارة مسار العائلة المقدسة".



وضعت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة، خطة للانتهاء من مسار العائلة المقدسة، وتجهيز الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر لاستقبال السائحين، بداية من سيناء ومصر القديمة وصولاً للصعيد، وطريق عودتهم مرة أخري لفلسطين.



تحتوي منطقة مصر القديمة، علي عدد كبير من الآثار القبطية، منها دير الراهبات البنات، المتحف القبطي، بالإضافة للسبع كنائس، التي سيحرص عدد كبير من الأقباط علي زيارتها، وحضور صلاة العيد بها، خلال احتفالات أعياد الميلاد.



