بدء جولة محادثات سلام جديدة حول سوريا في استانا

انسامد - 21 ديسمبر / كانون الاول - بدأت جولة محادثات سلام جديدة بين النظام السوري والفصائل المعارضة اليوم في استانا، عاصمة كازاخستان بهدف المساهمة في التوصل الى حل للنزاع عبر إحراز تقدم ملموس فيما وصلت العملية السياسية في جنيف الى طريق مسدود.



وهذه المحادثات التي تتولى رعايتها روسيا وايران، حليفتا النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة، ستجري في جلسة مغلقة اليوم على ان ينتج عنها بيان ختامي الجمعة. وقال متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان :"ان وفود روسيا وايران وتركيا الى جانب ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة يضم 20 شخصا وصلوا الى استانا للمشاركة في هذه المحادثات التي تستمر يومين".



واعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن "المحادثات ستركز خصوصا على مصير المخطوفين والمعتقلين وايصال المساعدات الانسانية وسير عمل مناطق خفض التوتر" .



واضافت :"ان موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا سيحضر اليوم الثاني من المحادثات غدا".



وسيلتقي دي ميستورا اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو في موسكو.



وهذه الجولة من محادثات استانا هي الثامنة بين النظام السوري والفصائل المعارضة حيث تركز عملية السلام على المسائل العسكرية والتقنية وتجري بموازاة محادثات سياسية في جنيف تحت اشراف الامم المتحدة.



