إيطاليا تسجل أعلى قفزة يومية في وفيات فيروس كورونا بـ969 شخص

انسامد - 28 مارس /آذار - سجلت إيطاليا قفزة يومية في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، حيث توفي 969 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد التي تشهد أسوأ موجة لتفشي فيروس كورونا في العالم، 9134 حالة وفاة، وفقا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.



وأشارت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الإصابة بالفيروس كرورنا المستجد يوم أمس بلغ 4401 حالة، ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 66414 حالة.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في إيطاليا، بما في ذلك الوفيات وأولئك الذين تعافوا حتى الآن 86498 شخصا.



كان مدير معهد الصحة الوطني الإيطالي سيلفيو بروسافيرو، قال في وقت سابق من يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن إيطاليا لم تبلغ بعد ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، متوقعا ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأسبوع المقبل.



