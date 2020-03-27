الجيش الليبي يعلن سيطرته على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس

أنسامد - 27 مارس / آذار - أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم / الجمعة / بسط سيطرته على مدن العسة والجميل ورقدالين وزلطن غربي البلاد، مشيرا إلى أن هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات حكومة الوفاق منها.



وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان: نبشركم بأن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين و زلطن ، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة".



وتابع أن هذا "التقدم الميداني جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق والمرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد".



وحذر البيان حكومة الوفاق من أن "مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات".



