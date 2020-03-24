إيطاليا تسجل عددا أقل من حالات كورونا لليوم الثاني

انسامد - 24 مارس - اذار - أعلن مسؤولون أن إيطاليا سجلت اليوم الاثنين زيادة أقل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بينما حذروا من أنه من السابق للأوان للغاية معرفة ما إذا كان الأسوأ قد ولى بالبلاد التي سجلت ثاني أكبر تفش للفيروس في العالم.



وأظهرت البيانات التي أعلنتها الحماية المدنية في إيطاليا اليوم 4789 حالة إصابة جديدة، وهو أقل بسبعمائة حالة تقريبا عن عدد الحالات المعلنة الأحد على أساس يومي والذي بلغ 5560.



لم يرتفع أيضا عدد الوفيات إثر الفيروس بشكل كبير. فقد أعلن عن 600 وفاة مسجلة فقط بسبب الفيروس اليوم مقارنة بوفيات أمس الأحد التي بلغ عددها 651.



وكانت إيطاليا قلقة بسبب الأعداد اليومية والرغبة في تقليلها بينما يعاني النظام الصحي الإيطالي للتعامل مع أكبر تفش في العالم بعد الصين.



وحتى اليوم، سجلت إيطاليا ما مجموعه 59138 حالة إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع 81496 في الصين.



وقالت السلطات الصحية إنه سيكون هناك بضعة أيام قبل أن تعرف ما إذا كانت إيطاليا في بداية اتجاه إيجابي.



