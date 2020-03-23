ايطاليا:انخفاض طفيف بمعدلات وفيات فيروس كورونا

انسامد - 23 مارس - اذار - قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الحكومة الإيطالية وجهت نداءً مباشراً لوزير الدفاع مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الإيطالي طلب من نظيره الأمريكي المساعدة في توفير معدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية.



كما طلبت الحكومة الإيطالية من القوات الأمريكية المتمركزين في إيطاليا، مساعدة السلطات الإيطالية المحلية من خلال توفير أفراد طبيين ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار المرض.



وارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 651 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 5476 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.



وعلى الرغم من صدارة إيطاليا في معدلات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلا أن هذا المعدل اليومي الأخير يمثل انخفاضًا طفيفًا في معدلات الوفيات في البلاد، لكنها تمثل زيادة قدرها 13.5% منذ يوم السبت.



