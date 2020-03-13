رئيس جنوب أفريقيا:أطراف خارجية تهدد مصالح وحقوق الشعب الليبي

انسامد - 13 مارس - اذار - جدد رئيس جنوب أفريقيا والاتحاد الإفريقي " سيريل رامافوسا " الدعوة لتنفيذ واحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معبرا عن خيبة أمل بلاده والاتحاد الأفريقي من النتيجة السلبية لاجتماعات المسار العسكري في جنيف. وجاءت دعوة " رامافوسا " في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال رفيعة المستوى حول ليبيا في الكونغو التي يرأسها " رامافوسا " الذي أكد رفض الاتحاد الأفريقي لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا متهما الأطراف الخارجية بتهديد مصالح وحقوق الشعب الليبي. وحضر الاجتماع الذي عقد في بلدة أويو شمال الكونغو، ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد " موسى فكي " الذي طالب الأعضاء ببدء التحضير لمؤتمر ليبي للمصالحة يحترم سلامة ووحدة ليبيا وشعبها، مشددا على أن اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا يعد فرصة ممتازة لأفريقيا للتعبير عن قيادتها لمساعي حل الأزمة الليبية.



