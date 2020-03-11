إيطاليا تتجاوز 10000 إصابة بفيروس كورونا

أنسامد - 11 مارس /آذار - قال رئيس الحماية المدنية ومفوض الطوارئ لفيروس كورونا ، أنجيلو بوريلي ، يوم أمس الثلاثاء إن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس المستجد كورونا في إيطاليا قد تجاوز علامة 10،000.



وقال بوريلي إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 631 شخصا ، أي 168 شخصا حتى يوم الاثنين. وقال إن 8514 مريض حاليا مصابون بـ COVID-19 ، بزيادة 529 يوم الاثنين ، في حين تعافى 1004 شخص ، بزيادة 280 في 24 ساعة.



لذلك ، فإن مجموع أولئك الذين لديهم فيروس كورونا ، وأولئك الذين ماتوا به والذين تعافوا منه يضيف ما يصل إلى 10،149.



وأشار بوريلي إن 877 من مرضى الفيروس في العناية المركزة ، بزيادة 144 يوم الاثنين، وإن 45٪ من الذين ماتوا تتراوح أعمارهم بين 80 و 89 سنة ، و 32٪ في السبعينات ، و 14٪ تجاوزوا 90 ، و 8٪ كانوا في الستينيات ، و 2٪ تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 عاما. وقد فرضت الحكومة إجراءات صارمة على محاولة ووقف انتشار الفيروس.



تم إخبار الأشخاص بتجنب كل السفر غير الضروري والبقاء في المنزل ، باستثناء الأغراض الأساسية المتعلقة بالعمل والصحة وشراء الأحكام.



لكن بوريلي لم يستبعد احتمال أن تكون الإجراءات أكثر صرامة ، بعد دعوات من زعيم المعارضة ماتيو سالفيني وآخرين "لإغلاق كل شيء".



وقال بوريلي في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه يجب دراسة هذا الطلب ودراسته وتقييمه."