كورونا:اول حالة في الفاتيكان

انسامد - 9 مارس - اذار - قال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني إن الفاتيكان أبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا.



و اضاف "هذا الصباح تم تعليق جميع خدمات العيادات الخارجية لمديرية الصحة والنظافة بولاية مدينة الفاتيكان لتطهير الغرف بعد أن أظهر مريض بالأمس إيجابية لكورونا" وقال إن غرفة الطوارئ لا تزال مفتوحة.



وأضاف المتحدث أن "مديرية الصحة والنظافة تقوم بإبلاغ السلطات الإيطالية المختصة وفي الوقت نفسه تم تفعيل البروتوكولات الصحية المخططة".



وقالت المصادر ان المريض نقل من الفاتيكان الى مستشفى في روما.



أفادت مصادر في وكالة الأنباء الإيطالية أن الفاتيكان يفكر في أن يُدلي البابا بوعظةالأحد فقط عبر الفيديو ، وليس مباشرة من نافذة المقر البابوي بسبب فيروس كورونا. يبحث الكرسي الرسولي عن طرق لتمكينه من الاستمرار في تعيينات المؤمنين التي تجذب حشودًا كبيرة عادة ولكن دون زيادة خطر العدوى.



وقالت المصادر ان خيار الفيديو فقط يجري النظر فيه ايضا للجمهور الاسبوعي للبابا يوم الاربعاء.. على الرغم من انخفاض عدد الحشود في هذه الأحداث بسبب حالة الطوارئ الصحية إلا أن طوابير ومجموعات من الناس ما زالت تتوافد في بعض المناطق .



