حجر صحي على أجزاء واسعة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أنسامد - 8 مارس / آذار - وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مرسوما يتم بموجبه عزل نحو 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال البلاد بما في ذلك ميلانو وفينيسيا في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.



وأعلن كونتي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من يوم الأحد قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا وهي المناطق الأكثر تأثرا بالفيروس بما في ذلك ميلانو والبندقية.



من ناحية أخرى، قررت إيطاليا إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما في كافة أنحاء البلاد لمواجهة انتشارالفيروس.



