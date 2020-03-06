الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب

أنسامد - 6 مارس / آذار - رحب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم / الجمعة / باتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في إدلب، مشيرا إلى أن الاتفاق أمر جيد وشرط مسبق لتقديم مزيد من المعونات الإنسانية الأوروبية لإدلب. وقال للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب: وقف إطلاق النار أمر جيد. دعونا نرى كيف يمضي لكنه شرط مسبق لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في إدلب.



وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا أمس الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب.



