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كورونا:نحو 2706 اصابة في ايطاليا
    انسامد - 5 مارس - اذار - قال مفوض الطوارئ ورئيس الحماية المدنية الايطالية أنجيلو بوريلي إن نحو 2706 شخصًا مصابون بالفيروس التاجي في إيطاليا ، بزيادة 443 عن يوم الثلاثاء ، وتوفي 107 أشخاص بسبب الفيروس ، 28 شخصًا.

    وقال إن نحو 276 قد تعافوا الآن ، أي 116 أكثر من الثلاثاء.

    وكان الارتفاع في أولئك الذين تم علاجهم 72.5 ٪ ، وهو الأكبر في الأيام القليلة الماضية.

    حوالي 297 من المصابين في العناية المركزة ، 66 حتى يوم الثلاثاء.

    وقال بوريلي إن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفى هو 1346 وعدد الذين كانوا في عزلة في المنزل هو 1065.

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