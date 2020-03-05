كورونا:نحو 2706 اصابة في ايطاليا

انسامد - 5 مارس - اذار - قال مفوض الطوارئ ورئيس الحماية المدنية الايطالية أنجيلو بوريلي إن نحو 2706 شخصًا مصابون بالفيروس التاجي في إيطاليا ، بزيادة 443 عن يوم الثلاثاء ، وتوفي 107 أشخاص بسبب الفيروس ، 28 شخصًا.



وقال إن نحو 276 قد تعافوا الآن ، أي 116 أكثر من الثلاثاء.



وكان الارتفاع في أولئك الذين تم علاجهم 72.5 ٪ ، وهو الأكبر في الأيام القليلة الماضية.



حوالي 297 من المصابين في العناية المركزة ، 66 حتى يوم الثلاثاء.



وقال بوريلي إن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفى هو 1346 وعدد الذين كانوا في عزلة في المنزل هو 1065.



