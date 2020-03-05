انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 0.3 ٪ في اخر2019

انسامد - 5 مارس - اذار - قالت ايستات إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انخفض بنسبة 0.3 ٪ في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، مما يؤكد الرقم الذي قدمته في تقديراتها الأولية في نهاية يناير. هذا هو أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2013.



ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 ٪ في الربع الثالث مقارنة مع الفترة من أبريل إلى يونيو.



قالت هيئة الإحصاء الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 0.1 ٪ في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



في تقديرها الأولي ، وضعت ايستات النمو كما هو ثابت في الربع الرابع من العام على أساس سنوي .



