جنتيلوني:دعم طلب ايطاليا3.6مليار يورو لمواجهة كورونا

انسامد - 3 مارس - اذار - صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني أن المفوضية الأوروبية تميل إلى دعم طلب إيطاليا للحصول على حزمة اقتصادية بقيمة 3.6 مليار يورو لتدابير مكافحة فيروس كورونا كدعم في الميزانية.



وقال "أود أن أذكر أن قواعدنا تشمل العديد من العناصر التي يمكن أن تأخذ في الاعتبار حدوث تغيير في الموقف ، بما في ذلك إمكانية تدخل الحكومات"و اضاف "سنبحث طلبات الحكومات بروح من التضامن والتفاهم في هذه اللحظات غير العادية".



وقال جنتيلوني إن المفوضية الأوروبية سوف تستخدم جميع الأدوات الممكنة لحماية النمو وسط حالة الطوارئ.



وقال إن المخاطر الملموسة قد اصابت مجالات النقل والسياحة وقطاع السيارات وغيرها.



