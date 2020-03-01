إيطاليا تخصص اعتمادات لدعم القطاعات المتضررة بسبب كورونا

أنسامد في الأول من مارس / آذار - أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم / الأحد / تخصيص اعتمادات بقيمة 3.6 مليار يورو - أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - لدعم جميع القطاعات المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد.



وأضاف في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "لا ريبوبليكا": بحلول يوم الجمعة المقبل، سيصدر مرسوم لدعم الاقتصاد في جميع المناطق والقطاعات المتضررة.



وتابع روبرتو جوالتيري: "ليس لدي أي سبب للخوف من أن بروكسل قد تعارض طلبنا، منوها أن الحكومة مستعدة للمرحلة الثانية من حالة طوارئ فيروس كورونا.



يجب أن يوافق البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبي على هذه المساعدات.



