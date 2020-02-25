فيروس كورونا:ستة وفيات في إيطاليا ، وأكثر من 200 مصاب

انسامد - 25 فبراير - شباط - تم تسجيل الضحية السادسة لفيروس كورونا في إيطاليا ،و هي لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا من كاستيجليون ديدا توفي في مستشفى ساكو في ميلانو.



يوم الخميس الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد نوبة قلبية ، وهو نفس اليوم الذي وصل فيه رجل يبلغ من العمر 38 عامًا ، وهو أول مريض مصاب بالفيروس.



تم إدخال الرجل البالغ من العمر 80 عامًا في وحدة العناية المركزة وبعد أن أثبتت إصابته ثم نقله إلى ساكو في ميلانو حيث مات.



في غضون ذلك ، نفت حكومة لومباردي الإقليمية التقارير التي تفيد بأن شخصًا مصابًا بفيروس كورونا توفي في مستشفى بريشيا المدني.



وقال رئيس دائرة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إن 229 شخصًا في إيطاليا أصيبوا بالفيروس القاتل.



تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في العالم بعد الإصابة بفيروس كورونا بعد الصين وكوريا الجنوبية.



وقال بوريلي إن هناك 167 حالة في لومباردي ، من بينهم أربعة أشخاص توفوا في المنطقة. في فينيتو ، تم الإبلاغ عن 27 حالة ، بما في ذلك حالة رجل عجوز من بلدة فو يوجانيو وتوفي ، وهناك 18 حالة في إميليا رومانيا ، بالإضافة إلى أربع حالات في بيدمونت وثلاث في لاتسيو.



حالات لاتسيو هي حالة باحث إيطالي أعيد من ووهان وتعافى ويعالج سائحان صينيان في مستشفى سبالانزاني في روما .



وقال بوريلي إن 99 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى ، بينما هناك 23 آخرون في العناية المركزة و 91 يخضعون للعزل الصحي في المنزل. أقيمت حواجز على الطرق لمنع الناس من الدخول أو الخروج من حوالي 10 مدن في مقاطعة لودي التي تعد مركز الفيروس في لومباردي.



أغلقت مناطق لومباردي ، فينيتو ، بيدمونت ، ترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيسيا جوليا المدارس والجامعات والمتاحف والآثار والمكتبات وتم الغاء الأحداث العامة التي تجذب جموعًات كبيرة.



ونتيجة لذلك تم تأجيل أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم الأحد وأُلغي كرنفال البندقية الشهير. جزء من المشكلة بالنسبة للسلطات الإيطالية هو أنهم لا يعرفون حتى الآن من أين جاءت العدوى.



