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انذار جديد من رينزي الي كونتي حول الاصلاحات السياسية
    أنسامد - 24 فبراير - شباط - وجه زعيم حزب الوسط فيفا ايطاليا ماتيو رينزي إنذارًا جديدًا لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي يقول إنه يجب عليه قبول أربعة مطالب سياسية في اجتماع الأسبوع المقبل أوحزب ماتيو يترك الحكومة.

    وقال رينزي إن الشروط الأربعة هي: "العدالة البحتة" و تغيير القواعد للسماح بالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب الإيطالي ،استحداث ما يسمى بـ "عمدة إيطاليا" ؛ إلغاء أو تعديل فكرة الدخل الأساسي ؛ وفتح مشاريع البناء المتوقفة.

    رفض كونتي بالفعل معظم هذه المقترحات ، وخاصة فكرة رئيس بلدية إيطاليا والمطالبة بالعدالة التي تركز على إلغاء قانون إصلاح القيود الأخير.

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