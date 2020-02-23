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إيطاليا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 132 حالة
    أنسامد - 23 فبراير /شباط - أعلن رئيس هيئة الحماية المدينة في إيطاليا أنجلو بوريللي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة.

    وأضاف بوريللي أن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون في الرعاية المركزة، فيما توفي اثنان وشفي ثالث من المرض.

    من ناحية أخرى، أعلن إقليم لومبارديا إغلاق جميع المدارس والمتاحف وقاعات السينما ومراكز التجمع بسبب تفشي كورونا.

    وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلديات، بالاضافة إلى إغلاق المباني العامة.

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