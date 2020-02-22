غدا،انطلاق منافسات كأس زايد بن هزاع الدولية لكرة القدم

أنسامد - 22 فبراير/ شباط / وام - تنطلق مساء غد " الأحد " بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي منافسات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الحادية عشرة لفرق أكاديميات الكرة المحلية للأشبال تحت 11 سنة التي تشهد مشاركة 8 فرق على المستوى المحلي إلى جانب البطولة الدولية للناشئين تحت 15 سنة التي تشهد مشاركة 6 فرق محلية وخليجية ودولية .



وتستمر المنافسات حتى الثاني من مارس المقبل في ضيافة النادي وبإشراف مجلس أبو ظبي الرياضي .. وتأتي انطلاقة البطولة المحلية اعتبارا من الغد وحتى يوم 25 الجاري في دورها التمهيدي و تتواصل منافسات الدور قبل النهائي والنهائي حتى أول مارس المقبل.



وتبدأ تصفيات تلك الفئة في الساعة الخامسة من مساء غد الأحد بإقامة 4 مباريات بملاعب الأكاديمية بالنادي وستكون الافتتاحية بين فريقي أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي /حامل اللقب/ وفريق أكاديمية باس .



وفي المباراة الثانية يتقابل فريق أكاديمية كرة القدم للجميع مع فريق أكاديمية تراك الرياضية تعقبها في السادسة مساء مباراة أكاديمية يوفنتوس مع فريق أكاديمية الميهال وتختتم الجولة الافتتاحية بلقاء يجمع بين فريقي الأكاديمية الإقليمية الرياضية مع أكاديمية «supports» الرياضية.



أما البطولة الكروية الدولية التي تشهد مشاركة 6 فرق تحت 15 سنة، فقد تحدد موعد افتتاحها الرسمي مساء يوم الخميس القادم و تستمر مبارياتها حتى أول مارس المقبل وتضم فرق نادي أبو ظبي الرياضي مستضيف البطولة وأكاديمية نجوم المستقبل السعودية، وأكاديمية نجوم الغد العمانية لكرة القدم، ونادي كيندر تارجوفيست الروماني، وفريق نادي بيزك التشيكي.



و انضم للبطولة هذه المرة و لأول مرة فريق نادي بانكوف الألماني الذي تأسس في 1893 ويشكل إضافة فنية للبطولة .



وحددت اللائحة الفنية شروط المشاركة لفئة تحت 11 سنة لمواليد /2009 - 2010/ وفقا للأوراق الثبوتية الرسمية، ويمكن لكل فريق تسجيل 14 لاعبا ، وسيتم لعب جميع المباريات وفقا للقواعد الدولية المعتمدة من FIFA ، باستثناء الركلات الحرة التي يجب أن تكون جميعها مباشرة ويدير المباريات كوكبة من الحكام المؤهلين.



وأكدت ديما الابراهيم مديرة البطولة أن اكتمال جميع الترتيبات بمتابعة سعادة محسن محفوظ مدير عام النادي فيما شكلت اللجنة الفنية للبطولة من المدربة سارة حسنين والمدربة حكيمة أبوستة و المدرب علاء درويش.



