إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أنسامد - 21 فبراير /شباط - أعلنت السلطات الإيطالية اليوم / الجمعة / أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة لومبارديا. وجاء في بيان أن المصاب عمره 38 عاما ونُقل إلى المستشفى ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية. وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.



وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا.



