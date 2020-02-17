مهمة بحرية أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

انسامد - 17 فبراير - شباط - يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الإثنين، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، عُلقت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.



وتعهد الاتحاد الأوروبي ببذل قصارى جهده لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، لكن الدول الأعضاء مختلفة على استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية "صوفيا".



وانتشلت سفن العملية "صوفيا" أيضاً المهاجرين في عرض البحر، حتى تعليق المهمة في أواخر العام الماضي، بسبب خلاف على المكان الذي يجب نقل الناجين إليه، وتعارض النمسا بشدة إحياء "صوفيا".



ومن المرجح أن تُناقش المحادثات الخطة الأمريكية الجديدة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي انتقدها بوريل بشدة، كما تشهد المحادثات أيضاً عقد اجتماع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار وإجراء مناقشات حول علاقات الاتحاد الأوروبي بالاتحاد الأفريق