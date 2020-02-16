إيطاليا تعتزم إجلاء مواطنيها من سفينة دايموند برنسيس

أنسامد - 16 فبراير /شباط - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم / الاحد / اعتزام بلاده إجلاء 35 إيطاليا من على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس) التي تخضع للحجر الصحي بمياه اليابان خوفا من انتشار فيروس كورونا.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: من المقرر أن تقلع طائرة لجلب رعايانا، مشيرا إلى أن إيطاليا لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدما شكره لأولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لدعم المواطنين الإيطاليين.



من ناحية أخرى، قال دي مايو في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "نحن مستعدون لاعادة كل من يريدون العودة لايطاليا.



وتخضع السفينة دايموند برنسيس للحجر الصحي في ميناء (يوكوهاما) الياباني وبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس على متنها حتى الآن 355 شخصا.



