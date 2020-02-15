دفاع إيطاليا: لا يوجد حل عسكري في ليبيا

أنسامد - 15 فبراير /شباط - أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.



وركزت رسالة وزير الدفاع الإيطالي، التي نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" على دور أوروبا وإيطاليا في شؤون الدفاع والأمن.



وقال جويريني: إن إيطاليا مستعدة للعمل على استراتيجية أوروبية مشتركة تعطي الطموح والأولويات والأهداف على وجه التحديد لتبني تلك الرؤية المشتركة والإرادة في مختلف مناطق الأزمات.



وأضاف جويريني: "من بين هذه الازمات ليبيا"، واصفا إياها بأنها "اختبار معقد بشكل خاص"، بالنظر إلى أن "اللاعبين المعنيين سواء كانوا دولًا أو غير دول لديهم أجندات مختلفة تمامًا".



وجدد وزير الدفاع الإيطالي التأكيد على أنه مقتنعًا بأنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا نعمل من ناحية على قرار للأمم المتحدة في هذا الاتجاه، فمن ناحية أخرى أرى مساحة لدور مهم لأوروبا وبلدنا".



