دي مايو:لا احد يعرف ليبيا كما نعرفها

انسامد - 13 يناير - شباط - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن إيطاليا ستواصل العمل للتأكد من الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار. كتب دي مايو البيان على حسابه على فيسبوك بعد اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا في طرابلس.



واكد ان إيطاليا حاسمة في كل خيار أوروبي.. "لا أحد يعرف ليبيا كما نعرفها ، ولا أحد مثل إيطاليا يمتلكها على بعد مئات الكيلومترات من سواحلها" ، كما كتب ، خلال الزيارة غير المجدولة للبلاد. هناك خطر من الإرهاب يجب ألا نقلل من شأنه ، البلدان التي لا تعرف السلام وتواصل تسليح الأطراف على الأرض. لا يمكننا قبول هذا ".



ومضى يقول "اليوم يواجه المجتمع الدولي الكثير من الشكوك وواحد من اليقين: أن تفجيرات 2011 كانت خطأ لا يغتفر ، ونحن ندفع ثمن هذا الخطأ الآن. لكن الوقت قد حان لإشارة مختلفة.



كتب دي مايو قائلاً: "نحن نستخدم نهجًا شاملاً ، يشمل جميع البلديات الليبية ونتحدث مع جميع الناشطين على أرض الواقع. الهدف هو استعادة الأمان الكافي حتى تتمكن شركاتنا من البدء في الاستثمار مرة أخرى. هذا ليس مسارًا واحدًا ، إنه المسار. من الحس السليم وأولئك الذين لديهم في الواقع مستقبل الشعب الليبي وأمن مواطنيها في القلب. "