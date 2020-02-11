استمرار تعليق الرحلات الجوية بين روماوالصين

انسامد - 11 فبراير - شباط - اعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو أن تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا والصين سيبقى ساري المفعول حتى تبدأ العدوى بفيروس كورونا الجديد. وقال دي مايو للصحفيين خلال زيارة لبلغراد "سيبقى حتى يخبرنا المجتمع العلمي أن هناك تباطؤ في العدوى." و اكد انه "على أي حال ، سنواصل دعم مواطنينا في الصين بكل طريقة.



"نريد دعم الحكومة الصينية والشعب الصيني..كما نريد أن نقدم يد العون لبلد صديق ، الصين".



وأضاف الوزير أن الحكومة كانت ترسل رحلة عسكرية لإعادة طالب يبلغ من العمر 17 عامًا ولم يتمكن من العودة إلى إيطاليا قادماً من ووهان على متن رحلات أخرى لأنه أصيب بحمى.



