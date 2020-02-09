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البابا فرنسيس يدعو إلى احترام القانون الإنساني في إدلب
    أنسامد - 9 فبراير /شباط - دعا البابا فرنسيس اليوم / الاحد / إلى احترام القانون الإنساني في إدلب إثر تقارير "مؤلمة حول أوضاع النساء والأطفال".

    وقال البابا أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إن التقارير الواردة من إدلب "مؤلمة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النساء والأطفال ومنْ أُجبروا على الفرار بسبب التصعيد العسكري".

    وأضاف البابا فرنسيس: أجدد مناشدتي المخلصة للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية باستخدام السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، من أجل حماية‭ ‬أرواح المدنيين ومصيرهم".

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