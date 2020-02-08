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إيطاليا: استمرار توقف الرحلات الجوية إلى الصين بسبب كورونا
    أنسامد - 9 فبراير / شباط - إعلنت إيطاليا استمرار توقف الرحلات الجوية إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

    وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

    وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية "إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، في ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي".

    وأضاف أن الإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس".

    وأشار إلى أن المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.

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