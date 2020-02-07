طائرة ركاب كادت تتعرض للنيران أثناء غارة إسرائيلية على سوريا

أنسامد - 7 فبراير / شباط - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تقل 172 راكباً كانت تستعد للهبوط كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، مضيفة أنه تم نقل الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ جو - أرض في ضواحي دمشق، مشيرا إلى أنه أثناء صد الغارة الجوية الإسرائيلية، استخدمت القوات الحكومية السورية أنظمة الدفاع الجوي.



وتابع أن طائرة ركاب من طراز Airbus-320 كانت تستعد للهبوط في مطار دمشق الدولي وعلى متنها 172 راكباً في وقت الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية .



وأضاف أنه بفضل عمليات لمراقبي مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الآلي، تمكنا من إخراج طائرة الركاب ايرباص - 320 من منطقة نيران الدفاع الجوي السوري والهبوط بأمان في قاعدة حميميم الجوية الروسية.



وأوضح أن سلوك هيئة الأركان الإسرائيلية أثناء تنفيذها عملياتها العسكرية الجوية واستغلالها للطائرة المدنية بهدف إعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية بات سمة تنتهجها القوات الجوية الإسرائيلية.



