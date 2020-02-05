كونتي:لاداعي للذعر من فيروس كورونا

انسامد - 5 فبراير - شباط - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه لا داعي لأن يشعر الناس في إيطاليا بالذعر من فيروس كورونا الذي أودى بحياة المئات في الصين.



وقال كونتي خلال زيارة إلى لندن: "لا يوجد ما يبرر الذعر ".كما طالب"أولئك الذين لديهم دور سياسي عليهم أيضًا واجب ومسؤولية إعطاء رسائل من الهدوء والسكينة.. و اكد ان "الوضع تحت السيطرة".



وأضاف رئيس الوزراء أنه "لا ينبغي لأحد أن يستغل فيروس كورونا للتعبير عن التمييز أو العنف".



في غضون ذلك ، كتب حكام المناطق الشمالية في فينيتو ولومباردي وفريولي فينيسيا جوليا وترينتينو ألتو أديجي خطابًا مشتركًا إلى وزارة الصحة طالبوا فيه التلاميذ الذين يعودون إلى إيطاليا بعد فترة في الصين بفترة من العزلة ... وهذا ينطبق أيضا على الأطفال الذين يدرسون في المدارس الإيطالية.".



