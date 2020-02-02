الجزائر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

أنسامد - 2 فبراير / شباط -أعلنت السلطات ​الجزائرية، اليوم الأحد، أنها أرسلت ​طائرة​ إلى ​الصين​ لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية وعددهم 36 مواطنا.



وذكرت وسائل إعلام جزائرية قيام طائرة جزائرية بالتوجه إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء المواطنين الجزائريين بالإضافة إلى عشرة مواطنين تونسيين بناء على طلب من سلطات بلادهم.



وتحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، تتألف من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز".



وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 304 حالة وفاة بعدما أودى هذا الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصاً إضافياً، كما تجاوز عدد الإصابات 14 ألف إصابة داخل البلاد، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية من جانبها تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين وتحديدا في الفلبين.



