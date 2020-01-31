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أردوغان: لن نقف متفرجين أمام ما يجري في سوريا
    أنسامد 31 يناير/ كانون الثاني - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم / الجمعة / إن تركيا لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم: "إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية.

    وتابع أن أي تطور في سوريا أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل، مشيرا إلى أن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد.

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