خطة ترامب: إيطاليا مع حل الدولتين

انسامد - 30 يناير - كانون الثاني - قالت وزارة الخارجية الايطالية "إن إيطاليا ترحب بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة تعزيز (عملية السلام في الشرق الأوسط) وستقيم بعد ذلك باهتمام كبير محتويات مقترحات واشنطن ، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ". و يشير بيان الوزارة الي أن حل الدولتين يبقى الاحتمال الأكثر عدلاً واستدامة ، على الرغم من أنه يتطلب طريقًا طويلًا ومعقدًا لإعادة بناء الثقة بين الطرفين والاستعداد المتبادل للحوار والحلول الوسط".



وقال البيان إن إيطاليا "مستعدة لدعم عملية تفاوضية ، مع الأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للجانبين ، قد تسهم أيضًا في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط".



