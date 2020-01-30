خطة ترامب: إيطاليا مع حل الدولتين

انسامد - 30 يناير - كانون الثاني - قالت وزارة الخارجية الايطالية
"إن إيطاليا ترحب بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة
تعزيز (عملية السلام في الشرق الأوسط) وستقيم بعد ذلك باهتمام كبير
محتويات مقترحات واشنطن ، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتمشيا مع
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ".
و يشير بيان الوزارة الي أن حل الدولتين يبقى الاحتمال الأكثر
عدلاً واستدامة ، على الرغم من أنه يتطلب طريقًا طويلًا ومعقدًا
لإعادة بناء الثقة بين الطرفين والاستعداد المتبادل للحوار والحلول
الوسط".
وقال البيان إن إيطاليا "مستعدة لدعم عملية تفاوضية ، مع الأخذ في
الاعتبار التطلعات المشروعة للجانبين ، قد تسهم أيضًا في استقرار
وأمن منطقة الشرق الأوسط".