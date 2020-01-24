أردوغان يحذر من فوضى بالمتوسط إذا لم تتحقق التهدئة في ليبيا

أنسامد 24 يناير/ كانون الثاني - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم / الجمعة / إنه في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا في أقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله.



وأضاف أردوغان في كلمة له خلال افتتاح الحرم الجديد للجامعة الألمانية بإسطنبول بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، ونجاحها مرتبط بتطبيق قرارات مؤتمر برلين.



وتابع: نتمنى ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الاخطاء اليي ارتكبت في سوريا، مؤكدا أن أنقرة مستعدة لدعم أي مبادرة سلام بقوة من أجل إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة أكثر من 7500 آخرين.



