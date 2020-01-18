دى مايو:تقييم إنشاء بعثة دولية لوقف إطلاق النار في ليبيا

أنسامد - 18 يناير /كانون الثاني - قال وزير خارجية إيطاليا لويجى دى مايو، إنه يمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمتابعة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك. وكان وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، قال إن "حالة عدم الاستقرار المنتشر على نطاق واسع فى منطقة الشرق الأوسط، تؤثر بشكل وثيق على المصالح الوطنية الإيطالية"، حسبما ذكرت وكالة "آكى" الإيطالية.



وأضاف الوزير، خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول الأزمات فى الشرق الأوسط وليبيا، ، أن عدم الاستقرار "يؤثر أولاً وقبل كل شىء، على أمننا، وبشكل خاص على المسارح التى تحدث أحياناً على بعد بضع مئات الكيلومترات عنا".



وأشار دى مايو إلى الدور الجيوسياسى لإيطاليا الذي أصبح موضوع على المحك، فى نطاق البحر الذى نريد مواصلة اعتباره بحرنا، موضحا أن "ما يحدث فى البحر المتوسط، بالمقام الأول، له تأثير مباشر على الحياة اليومية لمواطنينا".



وأكد وزير الخارجية، أن "إيطاليا كلما كانت أكثر اتحادًا وتعاضداً فى مواجهة هذه التحديات، كلما زادت إمكانيتها فى تسخير قدرة فعالة للمبادرة السياسية، وهكذا ستؤكد بلادنا دائمًا، من جديد وبقوة، أن الاستجابة الوحيدة لعدم الاستقرار هذا، سياسية، ويجب أن تبقى كذلك".



وأعرب وزير الخارجية الإيطالى عن أمله فى مواصلة لقاء المسؤولين الليبيين الآخرين فى الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الليبية، كما أعرب عن أمله فى أن مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل يزيد من القدرة على الحوار بين الأطراف.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت رسميا قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته فى العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمى على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لــ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.



كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، ووجهت الدعوة ليبياً إلى القائد العام للجيش الوطنى المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج .



