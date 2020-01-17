سيرجي لافروف يؤكد ضرورة توحيد الليبيين لحل الازمة الليبية

أنسامد 17 يناير/ كانون الثاني - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم / الجمعة / ضرورة توحيد الليبيين للتوصل لحل للازمة الليبية.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى: المطلوب الآن هو توحيد الليبيين، وهذا ليس بالأمر السهل لأن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني لا يرغبان حتى في "البقاء في نفس الغرفة".



وتابع: ليست إيطاليا هي من "ارتكبت أخطاء في الأزمة الليبية"، حيث أن الخطأ الرئيسي وقع في عام 2011 عندما قرر حلف الناتو قصف ليبيا، بينما لم تكن إيطاليا من بين الدول التي دفعت في اتجاه هذا الحل.



وأكد وزير الخارجية الروسي أنه سيلتقي نظيره الايطالي لويجي دي مايو على هامش مؤتمر برلين حول الازمة الليبية.



