السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى

انسامد - 15 يناير - كانون الثاني - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



و كان استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نظيره الإيطالى، جوزيبى كونتى، امس الاثنين فى مطار القاهرة، فى زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالى لمصر للقاء عدد من المسئولين، وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وذلك عندما التقى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مقر الحكومة، بقصر "كيجى" الأسبوع الماضى.



وأضاف بيان أصدرته الحكومة الإيطالية أن "كونتى أكد خلال لقائه الجنرال حفتر، لدى إشارته إلى المخاطر التى تهدد استقرار المنطقة بأسرها، أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسى".



وذكر البيان أنه "خلال الاجتماع مع المشير حفتر، علق الرئيس كونتى على الجوانب البارزة للبيان المشترك الذى صدر فى نهاية الاجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان، حيث تمت دعوة الأطراف المعنية بالصراع الليبى لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار".



ووجه كونتى، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكرى فى ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأى عمل عسكرى تقوم به أنقرة ضد ليبيا.



وقال كونتى إن التدخل العسكرى لن يساعد فى حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد - وذلك فى إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.



