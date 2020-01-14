مصر .. وصول رئيس الوزراءالإيطالى لبحث التطورات الليبية

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - يلتقي رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي صباح اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .



ستتناول المباحثات اخر تطورات الاوضاع في ليبيا و سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين.



كان كونتي فد وصل إلى القاهرة مساء الإثنين قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين.



كان فى إستقبال " جوزيبى كونتى "بإستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدكتور" مصطفى مدبولى " رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وسفير وأعضاء السفارة الإيطالية لدى مصر..



تأتى زيارة رئيس وزراء إيطاليا لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، "لويجى دى مايو" للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة فى الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية ..



وكان " كونتى " قد أشاد بإتفاق الهدنة الذى تم بين الطرفين الليبيين وقال خلال مؤتمر صحفى مع " أردوغان " رئيس تركيا اليوم : نأمل أن يكون إتفاق الهدنة أرضية لسلام دائم ويتم التوصل إلى إتفاق سياسى يضمن وحدة الأراضى الليبية وإجراء الإنتخابات فيها ..



